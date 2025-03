Colpi di scena nella Casa del Grande Fratello prima della finale. Helena Prestes ha conquistato il titolo di quarta finalista, superando Shaila Gatta, eliminata a un passo dalla finale. Intanto, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti si giocano l’ultimo posto disponibile nel televoto finale. Ma la vera notizia è l’inaspettato scontro tra Helena e Zeudi Di Palma, accusata di essere una stratega e di voler vincere a tutti i costi.

Le accuse di strategia nei confronti di Zeudi Di Palma si sono fatte più insistenti dopo che alcuni concorrenti hanno messo in dubbio la sua trasparenza nel gioco. Durante una conversazione con Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli, Helena Prestes ha espresso la sua opinione senza mezzi termini:

Parole che lasciano poco spazio all’interpretazione. Helena ritiene che l’ex Miss Italia stia giocando un ruolo ben preciso con il solo obiettivo di arrivare alla vittoria finale.

Non si è fermata qui la modella brasiliana, che ha rincarato la dose accusando Zeudi di averla usata per i propri scopi all’interno del reality:

In realtà non c’è niente da cambiare… io non ho mai fatto nessuna strategia con lei. Parlare fra me e te lei non riesce perché alla fine è arrivata che secondo me vuole la finale, vuole vincere. Una persona che veramente vuole usare gli altri e non se ne frega niente dell’amicizia. Lei sapeva. Mi diceva ‘Hele non so come Javi non faccia il passo verso di te’. Così mi ha detto! Io le do della falsa.