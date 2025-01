“Non voglio staccarmi”, Zeudi e Javier “pericolosamente” vicini: “Mi sta succedendo una cosa strana…” – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello ci sono stati nuovi e “sospetti” avvicinamenti. Mentre Zeudi Di Palma ha mostrato il suo totale interesse nei confronti di Helena Prestes, stanotte Javier Martinez si è avvicinato a lei con coccole e abbracci che hanno evidenziato una nuova “intesa” emotiva.

Zeudi e Javier “pericolosamente” vicini

Zeudi, nella clip di presentazione prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, aveva palesato il suo interesse nei confronti di Javier Martinez.

Una volta entrata, l’ex Miss Italia si è letteralmente invaghita di Helena Prestes, grande amica di Javier.

Stanotte, mentre Helena si trova in tugurio, Zeudi e Javier si sono pericolosamente avvicinati e, secondo il popolo del web, il pallavolista starebbe solo cercando la “clip”.

Ecco il Video:

Questo accade dopo che Zeudi ha ripetuto non so quante volte che sa di non essere corrisposta da Helena in quel senso.

Non è una giustificazione comunque perché non mi aspettavo che La Rosalinda fosse lei.

E Javier palesemente ne sta approfittando per avere clip#zelena pic.twitter.com/JcFIPPFk4b — escusa_ segue a loba (@IntoBreath) January 22, 2025

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Javier

Nato in Argentina 29 anni fa, nel 2007 Javier Martinez ha lasciato con la famiglia la sua terra per venire in Italia, precisamente in Sardegna, per giocare a pallavolo nel ruolo di spiker, attaccante. Nello stesso anno è venuta a mancare la madre. La sua perdita lo ha segnato molto, ma allo stesso tempo lo ha messo nelle condizioni di crescere e responsabilizzarsi.

È apparso in Temptation Island e in Uomini e Donne. La pallavolo resta la sua principale passione oltre che il suo lavoro. In Italia ha cambiato diverse squadre e città.

Al momento è single.

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.