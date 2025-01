Zeudi e Javier “agitano” Lorenzo: qual è il timore del concorrente dopo il loro avvicinamento

Martedì notte, la casa del Grande Fratello è stata teatro di una complicità inaspettata tra Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e il pallavolista Javier Martinez. Per oltre un’ora e mezza, i due si sono scambiati coccole, confessioni e carezze, in un momento che non è sfuggito né ai coinquilini né agli spettatori.

La lite tra Lorenzo e Luca: è colpa di Zeudi e Javier?

La reazione all’interno della casa non si è fatta attendere: la notte “alchemica” tra i due ha scatenato l’ira di Lorenzo Spolverato, che sembra temere di perdere l’attenzione del pubblico e, soprattutto, il primato come protagonista delle dinamiche più interessanti del reality.

Secondo quanto rivelato dai diretti interessati, la tensione tra Lorenzo e Luca Calvani—sfociata in una lite che ha portato alla scoperta di una presunta violazione del regolamento da parte di Lorenzo—potrebbe essere stata innescata proprio dalla vicinanza tra Zeudi e Javier.

Zeudi, durante una conversazione con Javier, ha condiviso le sue riflessioni: “Oggi hanno già avuto da parlare di noi. Immagina se costruiamo qualcosa io e te, sarebbe il panico più totale… Sono sconcertata e ho paura di cosa succederà domani.”

D’altro canto, Javier ha spiegato che l’agitazione di Lorenzo potrebbe derivare dal timore che una nuova coppia, quella formata da lui e Zeudi, possa diventare più popolare di quella di cui Lorenzo fa parte.

Zeudi: “Lorenzo è troppo egocentrico”

La giovane Miss non ha risparmiato critiche al comportamento di Lorenzo, ritenuto eccessivamente centrato su se stesso. Ha dichiarato: “Io sarò anche giovane, ma non sono sprovveduta. Studio i comportamenti delle persone e le capisco. Lui lo sa molto bene. Qualsiasi dinamica che possa sovrastare le sue, lo spaventa.”

Le parole di Zeudi sottolineano come la dinamica in casa si stia facendo sempre più tesa e complessa. Il timore di Lorenzo di perdere il controllo delle attenzioni del pubblico sembra ormai evidente.

Se tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez sboccerà qualcosa di più di una semplice amicizia, resta da vedere.

Ma una cosa è certa: questa nuova chimica ha già iniziato a mettere in crisi gli equilibri della casa, e i fan del reality non vedono l’ora di scoprire come si evolverà la situazione.