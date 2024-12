Zeudi e Helena, la nuova ship saffica del Grande Fratello – VIDEO

La Casa più spiata d’Italia si anima con nuovi ingressi e dinamiche inaspettate. Tra gli ultimi arrivati, Zeudi, giovanissima concorrente presentata come il flirt estivo di Alfonso, ha già iniziato a far parlare di sé. Tuttavia, non è con Alfonso che la giovane sembra aver trovato intesa, bensì con la modella brasiliana Helena Prestes.

Zeudi e Helena, la nuova ship del Grande Fratello

Nelle ultime ore, molti telespettatori hanno notato un avvicinamento significativo tra Zeudi e Helena. Le due ragazze, sedute sul divano del salotto, hanno trascorso del tempo insieme tra sorrisi, chiacchiere e gesti affettuosi.

La loro complicità è apparsa evidente, tanto da non sfuggire agli occhi attenti del pubblico. Alcuni utenti sui social hanno già ipotizzato la nascita di un possibile flirt all’interno del reality, parlando di un’alchimia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

La reazione del pubblico

I fan del Grande Fratello non si sono fatti attendere e hanno iniziato a commentare il possibile legame tra le due:

“Zeudi e Helena sono adorabili insieme, chi lo avrebbe mai detto?”

“È nato un nuovo amore nella Casa? Sono curiosa di vedere come evolverà!”

L’atteggiamento di Zeudi e Helena ha sicuramente destabilizzato le aspettative iniziali degli autori, che puntavano su Zeudi per creare scompiglio tra gli uomini.

Cosa accadrà nelle prossime puntate?

Mentre il pubblico si interroga su questa nuova dinamica, cresce la curiosità per vedere come si evolverà il rapporto tra Zeudi e Helena. Si tratta di un’amicizia intensa o assisteremo alla nascita di un nuovo amore nella Casa?

Penso di essere pronta alla mia prima ship saffica #zelena Zeudi è così palese: le fa i grattini sulla schiena, tra i capelli.

H alla fine le da due baci sulla fronte#heleners #helevier #zelena #grandefratello pic.twitter.com/SagoQuDbUu — Stabbono te (@remarenonstanca) December 13, 2024

Ma zeudi sta facendo delle avances a Helena ? Giaviera Brasilera se sei in pericolo diccelo #grandefratello pic.twitter.com/NEppnh12L2 — FATOS (@fatos29_) December 13, 2024

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.