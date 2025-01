“Zeudi ha inc*lato tutti”: Helena ipotizza strategie nella Casa, la reazione di Javier

La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha scosso la casa, con l’eliminazione inaspettata di Luca Calvani al televoto. Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione sono stati i commenti al vetriolo di Helena Prestes, che ha messo in dubbio la trasparenza e le intenzioni di Zeudi, ex Miss Italia, riguardo ai famosi “biglietti di ritorno” che consentono il rientro in gioco di quattro concorrenti eliminati.

Helena, sospetti su Zeudi: “Ha ingannato tutti”

Dopo la puntata, Helena si è confidata con Javier Martinez, esprimendo i suoi dubbi sulla possibilità che Zeudi possa essere in possesso di uno dei biglietti di ritorno. La modella brasiliana non ha usato mezzi termini, accusando l’ex Miss Italia di avere una strategia ben calcolata:

Lorenzo, Shaila, tu… Tommaso può essere, può essere anche Zeudi. Le Zelena… prendi la onda, prendi l’onda e vai, ha preso l’onda benissimo, ha inc*lato tutti. “Io vedo verità negli occhi di Zeudi”, eh certo, ti insegno io a sedurre Alfonso. Non importa.

Queste parole, cariche di sarcasmo, hanno scatenato la reazione di Javier, che ha sorriso dopo le parole di Helena, quasi a voler confermare la sua presa di posizione.

Il presunto “gioco” di Zeudi

Helena ha proseguito, sostenendo che Zeudi abbia manipolato le sue relazioni all’interno della casa, insinuando che dietro il comportamento apparentemente innocuo della giovane ci sia un piano strategico.