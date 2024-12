Zeudi, Helena e Alfonso: una segnalazione fa mormorare i social (ma è sempre la solita minestra)

In queste ore si sta discutendo molto sul rapporto tra Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice, protagonisti dell’edizione in corso del Grande Fratello. A destare particolare attenzione è stata una segnalazione di Deianira Marzano, che ha rivelato dettagli interessanti sulle dinamiche tra i due, alimentando il dibattito sui social.

Il flirt e il bacio nella Casa: gossip su Zeudi e Alfonso

Entrata nella Casa, Zeudi aveva dichiarato di aver avuto un breve flirt con Alfonso prima dell’inizio del reality. Tuttavia, nel corso delle settimane, i due non hanno mostrato particolare complicità. Anzi, Zeudi si è avvicinata alla modella brasiliana Helena Prestes, creando gesti e situazioni che hanno fatto sognare i fan.

Nonostante questo, durante gli ultimi giorni, Zeudi e Alfonso si sono scambiati un bacio, una situazione che la modella ha commentato in maniera ambivalente. Parlando con Helena, ha minimizzato l’accaduto, affermando di essersi sentita “un po’ in dovere” di ricambiare l’affetto del ragazzo.

Tuttavia, con Alfonso, Zeudi ha mostrato un atteggiamento diverso, lasciando intendere che il bacio potrebbe avere un peso maggiore.

La reazione di Helena e il chiarimento

Helena, invitata da Zeudi a non avere aspettative sulla possibilità di una relazione sentimentale, ha mantenuto un atteggiamento distaccato. Mostrandosi calma, ha consigliato a Zeudi di seguire il proprio cuore. Questa reazione ha messo in evidenza una certa freddezza, che molti fan interpretano come un modo per evitare ulteriori coinvolgimenti emotivi.

La segnalazione di Deianira Marzano

A complicare ulteriormente la situazione è arrivata una segnalazione di Deianira Marzano, esperta di gossip, che ha svelato un possibile accordo tra Zeudi e Alfonso. Secondo quanto riportato, i due condividono lo stesso agente, il quale li starebbe supportando anche al di fuori della Casa con opportunità lavorative, come inaugurazioni ed eventi sponsorizzati:

Ti posso assicurare che per quanto riguarda sponsor, negozi, e tutto il resto, hanno lo stesso agente, ed è lui che ha organizzato tutto. Già gli ha chiuso inaugurazioni negozi, bar e altre opportunità. Quindi, anche se non sono insieme e mai lo saranno, devono portare avanti lo show e si spalleggiano per restare nella Casa.

Come sempre, questa segnalazione vuol dire tutto e (sicuramente) niente. Non esistono prove concrete e nessuna fonte ufficiale. Fino a prova contraria potrebbe averla scritta chiunque e, invece di documentarsi, i gossippari come sempre condividono molta “fuffa” e poco “arrosto”.

Le coppie sotto i riflettori

Non è la prima volta che si vocifera di strategie legate a relazioni nel Grande Fratello. Anche Helena e Lorenzo Spolverato erano stati al centro di simili indiscrezioni.

Ora, con Alfonso e Zeudi sotto i riflettori, si attende di scoprire se queste dinamiche avranno un impatto sugli equilibri della Casa e sugli ascolti, che continuano a deludere le aspettative.