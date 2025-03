Zeudi ha mentito sul padre? Spunta un retroscena: “Passeggiavano insieme prima del Grande Fratello”

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha vissuto un momento particolarmente forte, in seguito all’incontro con il padre. La giovane ex Miss Italia, già in passato aveva raccontato del rapporto non proprio sereno con il genitore, che ieri sera ha avuto modo di ritrovare nella Casa del GF.

Zeudi e l’incontro col padre al Grande Fratello

Un incontro freddo ed un confronto altrettanto duro, quello tra Zeudi ed il padre Pasquale (che la giovane ha preferito chiamare per nome):

La sua assenza è stata una mia mancanza, io ero molto piccola, mia madre mi ha raccontato che lui ha scelto, lei ci ha sempre spinto a cercarlo, non ha mai ostacolato, ma lui non ha mai voluto conoscerci e crescerci.

Zeudi, incalzata dal conduttore Alfonso Signorini, ha spiegato di aver rivisto il padre solo in occasione di Miss Italia, ma il rapporto non sarebbe poi proseguito.

Titubante sulla scelta di incontrare o meno il genitore, alla fine ha accettato di stringergli la mano, ma senza nascondere i suoi dubbi:

Perché arrivare fino a questo momento? Perché non cercarmi quando non c’è tutto questo? Non voglio metterti in cattiva luce, biologicamente sei mio padre ma non lo sei davvero, un padre non mette in difficoltà tua figlia in televisione. Voglio solo salutarti, apprezzo il fatto che tu lavori, ma lo fai per altre persone e non per me.

Solo io ho avuto l’impressione che lei sapesse già da ore dell’arrivo del padre e si fosse preparata un copione? Non vedo emozioni, ne’ verità in questa ragazza, mi spiace, solo un tentativo di ripulirle l’immagine. #grandefratello pic.twitter.com/yTOtBfdHdb — Casta diva (@casta_divina8) March 4, 2025

La gieffina ha mentito?

A proposito di dubbi, dopo la puntata in tanti utenti hanno intravisto poca sincerità nell’incontro tra Zeudi ed il padre. Ad intervenire, portando alla luce un clamoroso retroscena, è stato l’ex gieffino Biagio D’Anelli, con un video social:

Devo fare sempre il guastafeste. Impazza sul web il fatto che Zeudi segua il padre su Facebook, Instagram, Tinder, Badoo e chi più ne ha più ne metta. Ok, una è libera di seguire chi vuole, soprattutto in questo frangente, il padre, e non è una situazione scatenante di una eventuale bugia. Ma mi stanno arrivando tantissime segnalazioni di gente vicina all’abitazione del padre e non solo, che pare che la bella e fantastica Miss Italia, prima di varcare la porta rossa, passeggiava tranquillamente insieme al babbo e s’è presa un ottimo caffè. Allora la frase ‘come mai hai i capelli bianchi, ti sei fatto i capelli bianchi’, è da copione o ha avuto una dimenticanza e ha bisogno di una cura di fosforo?

Un dubbio lecito, se fosse vero, che contribuisce a gettare nuove ombre sull’ex Miss Italia.