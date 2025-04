Zeudi, fan sempre più fuori controllo: le regalano una capra, il nome scelto

Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello ed ex Miss Italia, è ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. Ma stavolta non si tratta di gossip o rivelazioni, bensì di un regalo tanto insolito quanto virale: una capra. Sì, una vera capra. E i fan non solo l’hanno donata, ma hanno anche scelto di chiamarla “Hele”, in riferimento ironico a un’altra ex gieffina, Helena Prestes.

I fan di Zeudi sorprendono tutti: arriva una capra come regalo

Quella che sembrava una semplice goliardata social si è trasformata in un vero e proprio caso, alimentato da discussioni, polemiche e interrogativi etici che hanno fatto impazzire i social.

L’episodio si è diffuso a partire da un post su X (ex Twitter), in cui un utente ha lanciato l’idea di regalare a Zeudi una capra, coinvolgendo altri sostenitori. L’iniziativa, apparentemente nata per gioco, ha presto preso piede.

“Abbiamo deciso di farle un dono simbolico, un gesto d’affetto che racchiude anche ironia”, scrive uno degli utenti coinvolti.

Per scegliere il nome dell’animale, è stato indetto un sondaggio con tre opzioni:

Hele, chiaro riferimento a Helena;

Miss, in onore del titolo vinto da Zeudi;

Ssseudi, storpiatura ironica del suo nome come la chiamava Helena al GF.

La vincitrice? Hele, una scelta che ha acceso i riflettori non solo sul curioso omaggio, ma anche sulle dinamiche interne alla fanbase, divisa tra ironia e rispetto.

Zeudi e la sua capra Hele scatenano i social tra meme e polemiche

La vicenda ha scatenato una reazione a catena sui social: meme, gif, battute e, come prevedibile, anche numerose critiche. La questione ha assunto contorni ancora più controversi quando alcuni utenti hanno sollevato dubbi sul benessere dell’animale. “Una capra non è un peluche. Serve spazio, cure, responsabilità” avverte un commentatore. Il dibattito si è acceso anche tra animalisti e utenti comuni.

C’è anche chi ritiene che tutto sia un’enorme burla social e che nessun animale sia stato realmente acquistato. Al momento, Zeudi non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, né ha confermato di aver ricevuto il regalo. Il suo silenzio alimenta il mistero e, ovviamente, l’engagement.

Fan marketing, spettacolo e provocazione: il regalo che divide

Non è la prima volta che i fan si spingono oltre il consueto supporto digitale. In passato, altri ex concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto regali stravaganti, ma mai si era arrivati al punto di donare un animale da fattoria.

Questa iniziativa sembra segnare un nuovo livello nella dinamica tra personaggi pubblici e follower, un confine sempre più labile tra ironia, idolatria e provocazione. Sotto la patina del meme virale, infatti, si cela una riflessione più ampia sul rapporto tra notorietà, spettacolarizzazione e responsabilità.

Nel frattempo, la capretta Hele—vera o presunta che sia—continua a essere il centro del chiacchiericcio. Zeudi, nel bene o nel male, è ancora protagonista, senza nemmeno dover salire sul palco o davanti a una telecamera.