Zeudi e Helena, il confronto dopo la lite con Jessica: la richiesta e il precedente sfogo con Ilaria – VIDEO

Dopo la lite tra Helena e Jessica, tra la modella brasiliana e Zeudi Di Palma è calato il “gelo” ed hanno smesso di parlarsi. Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, c’è stato un timido approccio verso un confronto che potrebbe avvenire nel corso della giornata di oggi.

Zeudi si sfoga con Ilaria: il confronto con Helena dopo il silenzio

Zeudi Di Palma, nel frattempo, si è confidata con Alfonso D’Apice, ma ha parlato pure con Ilaria Galassi, svelando cosa ha provato quando Helena ha deciso di confidarsi con Javier Martinez piuttosto che parlare con lei:

Lei alla fine la persona se l’è scelta, ieri a dormire ci è andato Javier, quindi io non sono stupida, ma per me va bene basta che tu stia bene e che ti riprendi, ma devi essere coerente ed avere una stabilità emotiva.

Sta venendo a me la voglia di chiederle se è successo qualcosa, ho fatto qualcosa? Le persone si stanno accorgendo che non parliamo, ma non è successo niente semplicemente lei in questo momento non vuole avere un rapporto con me. Ti rispetto, ma almeno parlami e dimmi perché non vuoi averlo. Se ti infastidisco sono problemi tuoi.

E ancora:

Non voglio passare come una merd* ma io non ero presente e mi è stato raccontato dalle stesse persone più volte che è stato fatto un gesto a parere mio gravissimo. Lei si è scelta la persona con cui sfogarsi e sentirsi nel modo giusto quella persona non sono stata io.

Successivamente Helena e Zeudi hanno cercato un confronto:

Ti ho già detto che puoi stare con chi vuoi, ma se davvero vuoi sapere da me cosa è successo non puoi arrivare così dicendo che devi chiedermi se no sembra che stai con gli altri e non con me. Potevi arrivare con più calma… domani parliamo, quando sono pronta vengo a raccontarti.

“ti ho già detto che puoi stare con chi vuoi ma se davvero vuoi sapere da me cosa è successo non puoi arrivare così dicendo che devi chiedermi se no sembra che stai con gli altri e non con me. potevi arrivare con più calma. domani parliamo, quando sono pronta vengo a raccontarti” pic.twitter.com/tIEGXX70WS — ei belíssima (@edoruta) January 5, 2025

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.