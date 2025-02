Zeudi Di Palma nella bufera: dichiarazioni controverse su Perla Vatiero e stereotipi di genere

Nel corso di una conversazione con alcuni coinquilini, Zeudi Di Palma ha commentato l’origine di una precedente vincitrice del reality, Perla Vatiero, affermando: “Ah sì? Vero? Di Salerno? Per questo parlava così male… però non era napoletano, lei parlava un dialetto cafone. Quello era un altro dialetto, ecco perché non capivo”.

Zeudi Di Palma nella bufera: i due scivoloni al Grande Fratello

Tali parole hanno suscitato immediate reazioni sia all’interno della Casa che tra il pubblico, sollevando questioni sulla sensibilità culturale e il rispetto per le diverse espressioni linguistiche regionali.

In un’altra occasione, durante una conversazione con Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Mattia Fumagalli, Zeudi ha dichiarato: “Ma Mattia non ha segreti. Mi credi? Allora, tutti i miei amici che sono come Mattia, hanno la lingua lunga. No vabbè, maschi non etero hanno la lingua lunga”.

In quel caso ha persino tirato in ballo Enzo Paolo Turchi (?!) sollevando critiche per l’uso di stereotipi sugli uomini non eterosessuali, mettendo in discussione la consapevolezza e il rispetto della concorrente nei confronti delle diversità.

Le parole di Zeudi non sono passate inosservate. Mattia Fumagalli ha prontamente replicato: “Cosa vuol dire ‘tutti quelli che sono come me’? Hai precluso ‘tutti come me’ e poi hai tirato fuori Enzo Paolo…”. Anche Amanda Lecciso ha espresso il suo disappunto: “Gli amici ‘che sono come Mattia’, ho visto lo sguardo nel vuoto… Non si può generalizzare”.

Di fronte alle critiche, Zeudi ha cercato di giustificarsi, affermando: “No no scusa (ride, ndr). Scusa no, mi sono imbrogliata. Volevo dire Enzo Provenzano, il mio amico. Scusate… Enzo Provenzano non si tiene un cecio in bocca, dice tutto… scusatemi”.

Tuttavia, queste spiegazioni non sembrano aver placato le polemiche, sollevando interrogativi sulla presenza di pregiudizi radicati e sulla necessità di una maggiore consapevolezza culturale.

I video dei due scivoloni parlano da soli.

