“Proseguirò da sola”, Zeudi ferita da Helena: Stefania interviene – VIDEO

Al Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intense. Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha espresso il suo dispiacere per il comportamento di Helena Prestes, la modella brasiliana con cui aveva instaurato un legame speciale. Il riavvicinamento di Helena a Javier Martinez, un altro coinquilino, ha acceso il malumore nella casa, portando Zeudi a dubitare della sincerità di Helena.

La delusione di Zeudi Di Palma nei confronti di Helena Prestes

Zeudi ha confidato il suo malessere a Luca Calvani, che si è avvicinato per confortarla. Durante il loro scambio, Zeudi ha ammesso: “Quello che avevo pensato si è rivelato”.

La gieffina si è detta consapevole della realtà e pronta a proseguire il suo percorso senza riporre troppe aspettative:

“Sono abbastanza cosciente della realtà dei fatti. Lei me l’ha detto proprio: siamo realiste, siamo migliori amiche e basta”.

Queste parole lasciano intendere che il rapporto con Helena sia giunto a un punto di stallo, soprattutto dopo che Zeudi ha percepito una mancanza di trasparenza: “Se mi consideri un’amica, sii sincera”.

Stefania Orlando interviene

A complicare ulteriormente la situazione è stata l’intervento di Stefania Orlando, che ha espresso un’opinione diretta sulla vicenda: “Ricordiamoci che vi conoscete da un mese/20 giorni!”.

Questo commento, seppur volto a ridimensionare la situazione, non è stato ben accolto da Zeudi, che si è sentita ferita dalle parole della conduttrice.

Zeudi pronta a guardare avanti

Nonostante l’amarezza, Zeudi sembra determinata a concentrarsi sul proprio percorso nella casa, mettendo da parte le delusioni: “In fondo, va bene così e proseguirò il mio percorso da sola”.

Le dinamiche tra i concorrenti restano in continuo evolversi, e il pubblico non può che restare in attesa di nuovi sviluppi.