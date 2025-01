Zeudi critica Helena dopo la diretta del GF: il confronto con Shaila scatena le polemiche social – VIDEO

Al termine della diretta del Grande Fratello, Zeudi Di Palma si è confrontata con Shaila Gatta ed ha svelato il suo punto di vista su Helena Prestes dopo la durissima lite avvenuta con Jessica Morlacchi (che ha abbandonato la Casa).

“Durante l’ultima litigata le ho detto che doveva chiedere scusa prima e non doveva aspettare la puntata”, ha affermato Zeudi.

“Lei sostiene nel suo vittimismo che viene provocata ed invece è lei che provoca tutti i giorni e non lo ammette”, ha aggiunto l’ex Velina di Striscia la Notizia.

Zeudi ha dato pienamente ragione a Shaila:

Lei è vero che provoca perché non sopporta alcune cose e quindi provoca. E’ capitato anche a me solo che non ho risposto.

A questo punto la Gatta ha aggiunto:

Provoca tantissimo. Quindi quando la proteggono io spero che non capiti anche agli altri perché è frustrante. Ovvio che se di nuovo arriva e di nuovo capita, siamo esseri umani e non possiamo stare in silenzio. Ovviamente dobbiamo trovare la giusta modalità per tutelare noi stessi.

Naturalmente le fan di Zeudi e Helena non hanno preso bene le parole dell’ex Miss Italia, accusandola di falsità: cosa ne pensate?

Ecco il VIDEO:

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.