Nella Casa del Grande Fratello, ormai da settimane è esplosa la ship per eccellenza: le #Zelena, coppia formata da Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Tuttavia, nelle ultime ore, qualcosa sembra essere cambiato.

Proprio Zeudi, così come riportano i colleghi di Biccy.it, sembra avere dei ripensamenti ed ha affermato di sentirsi “sfruttata” da Helena a favore di clip.

La modella brasiliana, infatti, pare essersi nuovamente avvicinata a Javier, generando un grande malumore nell’ex Miss Italia.

Zeudi, confrontandosi con Shaila, ha confidato:

Ci sono cose che non mi piacciono. A me piacciono le persone chiare. Per me la coerenza e l’onestà sono due cose fondamentali e sono cose che vivono e regnano su tutto.

Io sono una persona pensante e intelligente e non mi faccio di certo usare per una clip, non lo farò mai e non permetto che qualcuno lo faccia. Spero di non essere stata usata più che altro. Perché se una persona prova sentimenti per un’altra… mi viene da pensare che voleva usarmi.

Da quanto si è riavvicinata a Javier? Sono tre giorni. Per me non esiste. Io mi metto a pensare a fare i ragionamenti, mica sono pazza che faccio accuse così senza aver visto.

Stamani ci hanno chiamate in confessionale in coppia per fare il buongiorno, ma io non volevo farlo, perché avevo già capito tutto, avevo previsto la cosa che sta uscendo di lei e lui.

Ma mica sono cretina. Quando una mi prende in giro io poi non mi sento più a mio agio. Lei con te Lorenzo si è arresta, adesso è sempre con Javier. Io dico solo, non mi baciare sotto le coperte se hai sentimenti per un altro.