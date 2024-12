“Helena mi ha baciata sotto le coperte”, la confessione shock di Zeudi dopo l’avvicinamento ad Alfonso – VIDEO

Nella casa del Grande Fratello, le emozioni e le sorprese non mancano mai. Dopo giorni di tensioni tra Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e Helena Prestes, modella brasiliana, un gesto inaspettato sembra aver definitivamente compromesso il loro legame, tanto amato dai fan.

Il bacio tra Zeudi e Alfonso sconvolge le #zelena

La vigilia di Natale aveva già segnato un momento difficile per le due concorrenti. Zeudi, cercando un confronto più intimo con Helena, aveva ricevuto un rifiuto dalla modella, lasciandola visibilmente turbata. Nonostante i chiarimenti della mattina di Natale, poche ore fa un episodio clamoroso ha ribaltato ogni equilibrio.

Durante un momento di apparente tranquillità, Zeudi si è lasciata andare a un bacio appassionato con Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, anche lei ex concorrente del reality e nota per la sua partecipazione a Temptation Island. Questo gesto, consumatosi sotto un cuscino, ha sorpreso tutti, compresi i telespettatori.

Non è la prima volta che Alfonso e Zeudi si avvicinano: prima di entrare nella casa, i due avevano già vissuto un piccolo flirt. Tuttavia, il bacio arriva in un momento delicato, considerando il legame speciale che sembrava stesse nascendo tra Zeudi ed Helena, soprannominate “Zelena” dai fan.

Come reagirà Helena?

I sostenitori della coppia Zelena si sono subito riversati sui social, esprimendo delusione e chiedendosi come Helena affronterà questo tradimento emotivo. La modella brasiliana, nota per la sua forte personalità, potrebbe reagire in modi imprevedibili: da un confronto diretto con Zeudi a una drastica presa di distanza.

I prossimi giorni saranno cruciali per capire se tra Zeudi e Helena ci sarà una possibilità di chiarimento o se il loro legame si è definitivamente spezzato. Allo stesso tempo, resta da vedere se il bacio con Alfonso rappresenterà l’inizio di una nuova coppia o se si tratterà di un episodio isolato, dettato dalle emozioni del momento.

Le confidenze di Zeudi: “Helena mi ha baciata sotto le coperte”

Nel frattempo Zeudi confidandosi con Chiara, ha svelato che con Helena ci sarebbe stato un bacio sotto le coperte facendo intendere che sarebbe stata proprio la modella brasiliana a cercare un contatto con lei:

Si è baciata con me sotto le coperte, ha avuto una attrazione, perché altrimenti non ti saresti avvicinata non mi avresti corteggiata sotto le coperte. Perché è stata lei a venire da me.