Zeudi bacia Alfonso, il commento di Helena: il video che ha sconvolto le #zelena

Dopo essere stata “rifiutata” da Helena Prestes, Zeudi Di Palma ha deciso di metterci una pietra sopra nella maniera più “incasinata” possibile: baciando Alfonso D’Apice e facendo il classico “chiodo scaccia chiodo”. Nel frattempo la modella brasiliana, dopo aver visto i due a letto insieme, si è sfogata con Stefania Orlando.

Zeudi “sconvolge” le #zelena e bacia Alfonso: il commento di Helena

“Se una persona vuole stare al mio fianco deve volere veramente non perché ha un infatuazione. Io sono una libera… quando io stabilisco rapporti sono un chiodo. Sono stata otto anni con una persona, altre tre anni con un’altra… Io ho paura dell’amore in questo momento, a prescindere”, ha svelato Helena parlando con Stefania e Eva.

Secondo le fan delle #zelena, il bacio con Alfonso costerà a Zeudi la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello.

Io finisco in psichiatria me lo sento.

Z: Io mi caccio sempre nei guai

La salma: shhh

Bo raga non riesco a vederla positivamente sta cosa #zelena pic.twitter.com/4XYnWNzWbu — ila (@ila___abc) December 25, 2024

Nonostante le fan delle #zelena siano particolarmente infuriate, qualcuno ha cercato di prenderla in maniera positiva, affermando che Zeudi non può andare fuori dalla Casa del Grande Fratello per colpa di un “errore”:

so che è difficile, ma questo è quello che dovete fare da qui a lunedì, mettetevi una mano sugli occhi e votate, diamole un’altra possibilità perché tutti possono sbagliare#zelena pic.twitter.com/Zu0FJIsWyo — __ i (@i_buona) December 25, 2024

Cioè mentre Zeudi si baciava Alfonso Helena pescava questa carta quindi??? SINCERAMENTE NON SO SE RIDERCI O RIMANERE SCIOCCATA DA TUTTO CIÒ #grandefratello #zelena pic.twitter.com/KXbE4c07OV — Cloud88⚜️ (@TrikuOctavia) December 25, 2024

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.