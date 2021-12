Dopo la sfuriata di Alex Belli che ha cercato – invano – di aprire la porta rossa del Grande Fratello Vip, il man del game si è rasserenato. Andrea Zelletta, concorrente dello scorso anno, ha scritto uno sfottò su Twitter.

“Comunicazione di servizio… oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte…”, queste le parole di Zelletta su Twitter.

La sfuriata del concorrente del GF Vip è stata commentata moltissimo sui social e quasi tutti la pensano nella stessa maniera: Alex Belli non avrebbe mai lasciato il gioco di sua volontà.

Dopo aver parlato con gli autori in Confessionale, il man del game si è rasserenato ed è tornato nella Casa come se nulla fosse, prendendo parte alle attività degli altri, tra coreografie e musica.

NO VABBÈ MA HANNO BLOCCATO LA PORTA PER NON FAR USCIRE ALEX MA DAI ERA L’UNICA OPPORTUNITÀ CHE AVEVAMO PER LIBERARCENE #GFVIP pic.twitter.com/SbePbwhvG9

— Ale🍒 | Oppini stan 🐀✨ (@ale_ciarrox98) December 11, 2021