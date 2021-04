Andrea Zelletta ospite di Casa Chi ha anche parlato del ruolo di opinionista di Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi dopo la loro precedente esperienza (insieme) con il Grande Fratello Vip.

Zelletta promuove Tommaso Zorzi, complimenti al miele

Tommaso Zorzi in veste di opinionista dell’Isola dei Famosi? Ogni puntata che va avanti lo vedo sempre più a suo agio, pungente e piccante. Questo ruolo lo sta facendo alla grande e non è mai scontato dicendo sempre la sua. Ha un tempismo importante, mi piace. Di solito guardavo più il Grande Fratello che l’Isola ma adesso lo guardo perché c’è lui devo essere sincero…

Zelletta ha poi rivelato che non gli dispiacerebbe per niente affiancare l’amico in TV:

Se mi piacerebbe essere con lui per commentare? Certo! Lui riesce a tirarmi fuori dalla bocca anche cose che tengo per me. Mi piacerebbe, non è una cattiva idea. Ma c’è sicuramente chi fa quello di mestiere ed è più pronto. Io sono abituato a fare le cose pian piano, con il suo tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)