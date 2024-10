Alessandro Zarino rivela la verità su Shaila Gatta: “Ecco come mi ha lasciato”, poi commenta il suo atteggiamento al Grande Fratello

Alessandro Zarino, uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. L’ex fidanzato di Shaila Gatta, ora concorrente al Grande Fratello, si dice stufo delle continue lamentele della ballerina all’interno della Casa, dove la Gatta parla spesso delle sue relazioni passate.

La versione di Alessandro Zarino sulla storia con Shaila Gatta

Zarino non ha potuto fare a meno di reagire: “Nella Casa vedo che si lamenta in continuazione delle sue storie passate, una volta lo fa con Lorenzo, l’altra con Javier, è un modo per attirare l’attenzione, ma io, che sono stato un suo fidanzato, non posso stare zitto di fronte a queste accuse ingiustificate: è stata lei a far soffrire me e non viceversa dopo un anno di unione”.

L’amore tra Alessandro e Shaila è nato nell’estate del 2022, un sentimento che, a detta di Zarino, era reale e intenso: “Noi ci siamo innamorati nell’estate del 2022, in realtà era già un po’ che ci frequentavamo anche con altri amici, poi siamo andati in Puglia per un progetto di lavoro ed è scoccata la scintilla”.

Zarino afferma di aver messo sempre Shaila al centro della sua vita, tanto da regalarle un anello di fidanzamento, un gesto che per lui rappresentava l’importanza di quella relazione.

Le tensioni nella coppia e la fine della storia

Nonostante il forte sentimento, la coppia ha vissuto momenti difficili, soprattutto quando Zarino era impegnato in un progetto sportivo a Napoli, la sua città natale. “E lei invece di supportarmi, di capirmi, era infastidita dal fatto che in quel momento non fossi concentrato su di noi”, racconta amareggiato.

Le tensioni culminarono durante un weekend che doveva servire a riavvicinarli: “Io le ho chiesto mille volte di capirmi, ma lei ripeteva: ‘Allora vai via da solo’. Alla fine, di fronte alla sua indifferenza, non ho più ragionato e me ne sono andato”.

Zarino, dopo una serie di messaggi, ha cercato di riconciliarsi con Shaila, ma la risposta definitiva della ballerina è stata: “Non mi va di vederti, ti farò sapere”. Da quel momento, la storia si è conclusa con un semplice messaggio.

Le accuse di Alessandro: “Fa la vittima al Grande Fratello”

Oggi, Alessandro Zarino non accetta che Shaila Gatta si atteggi a vittima davanti alle telecamere del Grande Fratello: “Nella Casa fa addirittura la vittima e questo no, non riesco proprio ad accettarlo”.