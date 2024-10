Zarino analizza il comportamento di Shaila al GF e lancia un avvertimento: “Le consiglio di…”

Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato ai microfoni di “Non Succederà Più”, in onda su Radio Radio con Giada Di Miceli, i retroscena della fine della sua relazione con Shaila Gatta: “Ci siamo lasciati in modo un po’ strano per l’età che abbiamo, per messaggio dopo un anno e mezzo di relazione”.

La verità sulla fine della storia tra Alessandro Zarino e Shaila Gatta

Zarino ha spiegato le ragioni della separazione con Shaila: “Lei aveva altri obiettivi nella vita e io andavo in un’altra via. Il suo sogno è condurre, fare programmi televisivi. Io sono uscito da quel mondo, ho cercato di costruirmi questa realtà a Napoli”.

E ancora:

Ci doveva essere un chiarimento che non c’è mai più stato. A me va bene perché chiarisce la posizione delle persone e come si comportano nella vita in generale. Se le persone decidono di prendere delle vie è giusto che le prendano. Non l’ho mai più chiamata. L’unica scorrettezza è stata proprio che dopo un anno e mezzo di fidanzamento una persona non si lascia per messaggio. Le cose non vanno bene, perfetto, ognuno a casa sua. Vediamoci e diciamocele dal vivo. Nessuno ti ha tradito o trattato male, nessuno ti ha offesa. Anzi, è sempre stata un po’ al centro della relazione e della via che si conduceva. Non è successo niente, gli scrissi di confrontarci e mi disse “non ho voglia, quando avrò voglia lo farò”. Da lì, nessun tipo di chiamate o cose varie. Anche io non le ho più scritto. C’è stato un litigio, entrambi non ci trovavamo più sulla stessa linea. Sono stato innamorato di lei, è stato un bel percorso e lo voglio ricordare nel migliore dei modi.

La “shailata” al Grande Fratello: il commento dell’ex

Sul comportamento di Shaila al Grande Fratello, tra Javier e Lorenzo, Alessandro non ha dubbi:

Il suo comportamento è una “shailata”, me lo aspettavo, la conosco molto bene. Lei non ha peli sulla lingua, fa quello che le passa per la testa. Giudicare certi comportamenti è un po’ difficile. In base alle mancanze che ha comunica in modo errato e lo fa anche nelle relazioni all’esterno, colma delle mancanze facendo cose senza senso. La conosco bene ma non sto seguendo il programma. O ci ha ripensato, quindi ha capito che Javier non fa per lei e le piace Lorenzo, o sta facendo un gioco che non le compete. Potrebbe recitare. Shaila deve primeggiare, non guarda in faccia a nessuno su alcune cose. Se non sta al centro dell’attenzione può impazzire. Lei non crede che sia possibile che non piaccia al pubblico. I genitori sono squisiti, potrebbero non approvare ma “ogni scarrafone è bello a mamma soja” come si dice a Napoli. Il fine è quello di primeggiare. Da quello che ho potuto capire dai social Lorenzo è più esuberante e furbo dell’altro quindi l’ha lasciata cuocere nel suo brodo e lei ha pensato “ma come, non mi vuole? E’ possibile? Ok, ora mi ci tuffo”. Spero che abbia trovato una persona che le faccia bene ma non ci credo fino a tal punto.

Le confessioni hot e il monito alla ex fidanzato

Sulle scene intime al Gran Hermano, Zarino lancia un avvertimento:

Le consiglio di viversi il momento in modo sano senza pensare ad un secondo fine nella vita e di fare attenzione alle persone che da casa, parlo della famiglia, potrebbero non percepire al meglio quello che sta facendo. Di limitarsi per lei e per la famiglia, ma loro conoscono bene Shaila. Non tornerei mai più con lei, le chiavi vecchie non aprono porte nuove. Non entrerei al Grande Fratello, non potrei lasciare la mia attività e non avrebbe senso. Potrebbero chiamarmi ma non riuscirei lasciare quello che ho costruito.