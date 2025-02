Yulia ha tradito Giglio? La nuova bomba: “ha dormito con il suo ex” – VIDEO

La vita sentimentale di Yulia Bruschi è finita al centro del gossip più infuocato delle ultime settimane. Secondo Alessandro Rosica, la giovane toscana avrebbe tradito il suo fidanzato Luca Giglioli con un tentatore di Temptation Island. La prova? Un video dove si vede l’ex gieffina abbracciare un ragazzo in discoteca. Una “pistola fumante” un po’ scarica, considerando che si tratta di un gesto affettuoso piuttosto comune in un contesto del genere.

Il caso Yulia Bruschi: tradimento o solo gossip?

Ma non è tutto: Yulia è stata anche accusata di aver riallacciato i rapporti con il suo ex Simone Costa, proprio colui che l’ha denunciata, provocandone l’uscita anticipata dal Grande Fratello. Tuttavia, la Bruschi ha smentito categoricamente: “Quel ragazzo del video è un amico di amici, in discoteca c’erano altre persone e hanno visto che non c’è stato nulla. Il mio ex invece lo vedo solo in contesti legali e basta”.

Le foto in pizzeria e la versione di Alfonso Signorini

Se fosse davvero così, allora come si spiega il fatto che Yulia e Simone siano stati paparazzati in pizzeria? La questione si è infittita ulteriormente quando, durante la puntata di giovedì scorso del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha messo la gieffina alle strette. Lei, senza scomporsi, ha ribattuto: “I nostri avvocati ci hanno consigliato di avere buoni rapporti”.

Insomma, un rapporto civile che si ferma davanti a una pizza e via? Forse.

La rivelazione shock: Yulia ha dormito con l’ex?

A mandare tutto all’aria è stata la giornalista Grazia Sambruna, che nel programma 361 Lounge ha lanciato una vera bomba: non solo Yulia e Simone Costa si sarebbero rivisti, ma sarebbero anche finiti nella stessa camera da letto.

“Un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio una cosa e questo uccellino è una fonte molto, molto certa. Lei in questo periodo non solo sta andando in pizzerie con il suo ex fidanzato Simone, ma ci dorme anche insieme! E non è successo una volta sola, ma più volte”, ha dichiarato la Sambruna.

Se queste indiscrezioni fossero vere, il povero Giglio si ritroverebbe in una posizione decisamente scomoda, con un sospetto di tradimento sempre più pesante sulle spalle. Del resto, il web non perdona, e sui social c’è chi ha ironizzato sulla sua permanenza nella Casa: “L’ha votato la sua fidanzata con i bot per poter continuare a tradirlo”.

A questo punto la palla passa a Yulia, che dovrà decidere se affrontare di petto la situazione o continuare a negare. E Giglio? Accetterà la versione della sua fidanzata o la situazione precipiterà verso una rottura clamorosa?