Yulia torna al Grande Fratello? L’indiscrezione dopo il suo abbandono

Nella passata puntata del Grande Fratello, Yulia Bruschi ha deciso di abbandonare la Casa. Una decisione presa insieme al padrone di casa, Alfonso Signorini, ed alla produzione del reality.

Yulia torna al Grande Fratello

Yulia, raggiunta da una denuncia per aggressione da parte del suo ex fidanzato, Simone Costa, ha così deciso di affrontare la vicenda nelle sedi opportune.

La sua decisione, certamente forzata, l’ha quindi allontanata momentaneamente dal nuovo fidanzato Luca “Giglio” Giglioli, che tuttavia ha deciso di non seguirla ma di restare nella Casa e tentare di arrivare fino in fondo per entrambi.

Una volta tornata alla sua vita di sempre, Yulia ha rotto il silenzio con un post su Instagram dedicato proprio a Giglio, senza alcun accenno alla vicenda relativa alla denuncia.

Adesso però, ecco che giunge un possibile colpo di scena: l’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha pubblicato nella giornata di oggi una indiscrezione sul conto dell’ex gieffina, sostenendo:

Pare che Yulia rientrerà in Casa.

Si tratta di un ritorno in qualità di ospite speciale (probabile una sorpresa a Giglio) o di un ritorno a tutti gli effetti?