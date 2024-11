“Non sai quante cose so di te”, Yulia smaschera (ancora) Lorenzo: nuova lite al GF – VIDEO

L’attuale edizione del Grande Fratello si fa sempre più intensa, soprattutto tra gli abitanti del Tugurio, che sembrano non trovare un equilibrio. Le tensioni tra i concorrenti si sono acuite nelle ultime ore, portando a un’accesa lite tra Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato e Mariavittoria, scatenata da risposte giudicate troppo pesanti e da comportamenti poco tollerati dai coinquilini.

La lite tra Yulia e Lorenzo al Grande Fratello

Il primo confronto è nato da Yulia, che ha accusato Lorenzo di essere troppo pesante e di assumere un atteggiamento dominante nel gruppo: “Le tue risposte stancano dopo un po’. Fai il bimbetto, come fai a non accorgerti di essere pesante? Il modo che hai di fare, bisogna sempre seguirti, fare quello che dici tu. Sei il capo branco, se non si fa quello che vuoi tu ti arrabbi”.

Yulia ha anche sottolineato che, nonostante le difficoltà, ha sempre evitato di tirare fuori dettagli sul coinquilino che avrebbero potuto metterlo in cattiva luce: “Ma sai quanti cavoli so su di te e non li ho mai tirati fuori? Ma vergognati”.

Lorenzo non è rimasto in silenzio e ha risposto difendendosi: “Io sono così carino, non ti ho mai risposto male. Ti stai attaccando a cose… dovresti farti un esame di coscienza per le tue risposte. Ho paura di espormi con te e mi sono stancato”.

Mariavittoria interviene

Anche Mariavittoria ha voluto dire la sua, spiegando a Lorenzo ciò che l’ha infastidita: “Oggi non mi è piaciuta questa cosa che, quando ti poni verso qualcuno, sembra che ti aspetti sempre di capire dove sta la fregatura. E poi critichi Luca dicendo che gioca e che è uno stratega, però tu sei il primo che pensa quasi esclusivamente al gioco”.

Pur cercando di mantenere toni più pacati, Mariavittoria ha lasciato intendere che l’atteggiamento di Lorenzo stia creando attriti nel gruppo.

La convivenza in Tugurio sempre più difficile

Le dinamiche nel Tugurio sembrano essere sempre più complicate, e le tensioni tra i concorrenti potrebbero avere un impatto significativo sul prosieguo del gioco. Riusciranno i gieffini a trovare un punto d’incontro o queste liti continueranno a dividere il gruppo?