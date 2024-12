Yulia rompe il silenzio dopo l’abbandono del Grande Fratello: prime parole

Lunedì sera, la diretta del Grande Fratello è stata interrotta da una notizia che ha lasciato pubblico e concorrenti senza parole: Yulia Naomi Bruschi ha abbandonato la Casa. La modella, al centro delle dinamiche del reality, ha deciso di lasciare il gioco per motivi personali, sorprendendo anche il suo fidanzato, Luca “Giglio” Giglioli.

Yulia Bruschi, primo messaggio dopo l’abbandono del Grande Fratello

L’uscita è avvenuta poche ore prima della puntata e, come spiegato dal conduttore Alfonso Signorini, è stata motivata da una denuncia presentata dall’ex fidanzato di Yulia, Simone, per una discussione accesa avvenuta prima del reality e sfociata in presunta aggressione fisica. “Questa è la versione di Simone. Avrò modo di dire la mia verità”, ha dichiarato Yulia in diretta.

Dopo giorni di silenzio, Yulia è tornata sui social. Nel suo primo post non si è soffermata sulla questione legale, ma ha voluto inviare un messaggio emozionante al compagno conosciuto nel reality: “Due cuori che battono allo stesso ritmo! E io sono qui che ti aspetto”.

Ad accompagnare queste parole, alcune foto dell’ultima puntata, in cui i due si sono salutati commossi. La dedica ha subito scatenato i fan, che hanno mostrato grande supporto alla coppia, confermando che l’amore tra i due non è stato scalfito dalla separazione forzata.

Contrariamente alle aspettative di molti – a partire dallo stesso Signorini -, Giglio ha deciso di proseguire il suo percorso al Grande Fratello. “Abbiamo deciso insieme che io continuerò qui. Lei mi aspetta”, ha dichiarato durante un confessionale, dimostrando la forza del loro legame.