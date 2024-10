Yulia e il fidanzato Simone hanno mentito al Grande Fratello? Spunta un altro uomo, il retroscena

E se Yulia Bruschi e il fidanzato Simone avessero mentito al Grande Fratello? Sebbene lui le abbia chiesto di togliere l’anello che le ha regalato ed ha ammesso di essersi presentato nella Casa per sentirsi dire di persona che tra loro è finita, a quanto pare tutto sarebbe stato studiato a tavolino.

Yulia e il fidanzato Simone hanno mentito al Grande Fratello?

Yulia ha raccontato di stare insieme a Simone da appena quattro mesi ma di aver già girato con lui mezzo mondo, sotto lo sguardo incredulo di Jessica. Lui, di contro, avrebbe ammesso che starebbero insieme da questa estate, con tanto di convivenza.

A volerci vedere chiaro è stata Grazia Sambruna, che nella sua newsletter ha sentenziato:

Voci di paese giungono alle mie orecchie. E, con grande gioia portinaia, ve le riporto […] Stando ai chiacchiericci che si rincorrono per Lucca, mentono entrambi. E ci sarebbe un altro ragazzo, devo lasciarlo anonimo per questioni di privacy, che si sta struggendo d’amor per lei di fronte alla tv.

Secondo fonti vicine a Simone e Yulia, racconta la Sambruna, i due starebbero insieme ma prima di tutto Simone sarebbe il capo di Yulia, che lavorerebbe in uno dei suoi locali in qualità di direttrice creativa.

Interessante poi la presenza di un secondo uomo:

E qui devo introdurre un altro personaggio, ovverosia il ragazzo che attualmente si starebbe struggendo d’amor per lei davanti alla tv. Se Simone e Yulia farebbero coppia soltanto da luglio, infatti, la gieffina proprio in quel mese avrebbe terminato una lunga relazione, della durata di un anno abbondante, con un coetaneo che organizza eventi in Toscana. E ora, di fronte all’ultima puntata del Grande Fratello, avrebbe scoperto, insieme all’Italia intera della relazione tra Simone e la ‘sua’ Yulia con cui ancora sperava di tornare. Il nostro vuole stare lontano dalla tv, almeno per il momento, ma ha molti dubbi: Yulia lavora per Simone e, inevitabilmente, l’ex non può non domandarsi da quanto tempo ci fosse del tenero tra i due, magari alla sue balde spalle. Lui, ve lo ricordo, che fossero una ‘coppia’ l’ha saputo lunedì in diretta su Canale 5.

Ma quindi, cosa tornerebbe a Simone della sua esposizione in tv? Secondo “i più maligni del paesello”, scrive ancora la Sambruna, “sarebbe andato in tv a fingere gelosia semplicemente per contribuire alla visibilità mediatica di Yulia. Tra loro, come ha quasi ammesso anche lei nella Casa nelle ultime ore, ci sarebbe un accordo ben preciso: “Là dentro gioca, fai quello che vuoi”. Allo scopo, ovvio, di racimolare più notorietà possibile nel corso di questa esperienza tv”.

