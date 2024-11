Yulia al veleno su Mariavittoria: cosa ha detto ad Helena (tirando in ballo Javier)

In queste ore, la brasiliana Helena Prestes e l’argentino Javier Martinez sembrano aver trovato una sintonia particolare al Grande Fratello, trascorrendo molto tempo insieme e condividendo momenti intimi, come dormire uno accanto all’altra e guardare film. Helena ha descritto il loro rapporto come “una cosa molto bella, ma delicata”, sottolineando la loro crescente complicità: “Lui gioca con gli occhi, io sorrido. È un bravissimo ragazzo e ha l’energia giusta per me”.

Helena e Javier vicinissimi: la reazione di Mariavittoria e il “veleno” di Yulia

Nonostante il legame tra Helena e Javier, la modella brasiliana ha voluto confrontarsi con Mariavittoria Minghetti, dopo una battuta di Yulia Bruschi che ha insinuato una gelosia da parte della romana: “Mariavittoria è gelosa di te”.

“maria vittoria è gelosa di te”

yulia resuscita solo per dire cattiverie e insinuare dubbi #grandefratello pic.twitter.com/dZ6d6HX8AH — annarè; ☆ ☕️ (@annare___) November 14, 2024



Helena ha quindi affrontato Mariavittoria in piscina, chiedendole apertamente: “Ma a te piace lui? La verità”.

Mariavittoria ha negato categoricamente, dichiarando: “Zero attrazione fisica per lui, zero di tutto. Ho molto affetto per lui, ma non lo vedo in quel senso”.

Mariavittoria ha poi precisato che, se fosse interessata a Javier, non avrebbe mai sostenuto la vicinanza tra lui e Helena:

Io ho molto affetto per lui ma non lo vedo in quel senso e non ci sarà mai niente in quel senso. Anche perché mi sono avvicinata e mi sono sbilanciata verso un’altra persona. Non ti direi che carini che siete, sarei masochista. Anche lei sembra abbia un pregiudizio. A me fa ridere che la gente parli delle persone così… Io non provo nulla, zero. Quando a me piace una persona io mi comporto molto di più di come mi comporto con Tommaso, altalenante. Te lo direi serenamente, stai tranquilla non mi piace. Anzi, sono felice se ti avvicini a lui.

Un balletto sexy per chiudere la serata

Dopo i chiarimenti, la serata si è conclusa con un momento molto più leggero. Helena ha dedicato un balletto sexy a Javier, forse per sciogliere le tensioni della giornata e ribadire la loro complicità.

Questo triangolo potrebbe rappresentare una svolta nelle dinamiche del Grande Fratello: nascerà una storia d’amore o resteranno solo amici?