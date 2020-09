La youtuber Elisa Maino si era preparata a puntino per sbarcare alla Mostra del Cinema di Venezia, ma un imprevisto ha mandato a rotoli la sua entrata da perfetta diva, nonostante la giovane età (ha appena 17 anni).

Youtuber arriva a Venezia come una diva ma cade dalla barca

Davanti ai fotografi, Elisa Maino ha regalato uno scivolone in piena regola scendendo dalla barca con cui era arrivata al Lido. La youtuber non si è però persa d’animo e ha esorcizzato la figuraccia con un sorriso smagliante, prima di risalire sui tacchi e concedere una posa da vera star.

Proprio alcuni giorni fa, l’influencer ha presentato la sua collezione con il brand Jennifer:

Finalmente è disponibile la collezione che ho disegnato per @jennyfer! Tre felpe che hanno un significato molto speciale per me, che non vedo l’ora di raccontarvi. Le trovate nei negozi Jennyfer e online! Fatemi sapere se vi piacciono!

Elisa Maino era presente alla Mostra del Cinema di Venezia per L’Oréal, così come scrive sul suo profilo di Instagram. Proprio di recente, infatti, vi abbiamo svelato in che modo anche gli influencer posso partecipare all’evento senza avere un film da presentare oppure fare parte del mondo della recitazione.

Red carpet, ecco come partecipare con gli sponsor