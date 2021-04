Yahoo Answers chiude per sempre dopo 16 anni: ecco quando e per quale motivo sparirà nel nulla

Yahoo Answers chiude i battenti dal 4 maggio 2021, ormai è certo. Con lui anche un pezzo della storia di Internet se ne va lasciando una lunga scia di ricordi, troll e domande imbarazzanti.

Yahoo Answers chiude per sempre dopo 16 anni

Il celebre sito che raccoglieva i dubbi degli utenti che ricevevano un aiuto dalla comunità del web, dopo 16 anni di onorato servizio abbassa la saracinesca e chiude per sempre.

Finito fortemente da parte con l’arrivo dei social media, era diventato un luogo quasi nonsense per via di una moderazione particolarmente problematica.

Inizialmente il servizio Yahoo Answers si presentava come una genialata pazzesca: una gigantesca raccolta di opinioni ma soprattutto di “esperti” pronti a dare una mano agli utenti più in difficoltà.

Ma col passare degli anni, complici la crescita dei social e di Wikipedia, Yahoo Answers è diventato un luogo imbarazzante pieno di troll e di domande volgari (con risposte ben peggiori).

Non rimarrà nemmeno l’archivio – Creato nel 2005 (arrivato in Italia nel 2006) Yahoo Answers sparirà nel nulla. Agli utenti che vorranno sarà data la possibilità entro il 30 giugno 2021 di scaricarsi il proprio materiale.

La decisione di non lasciare nulla sul web ha creato qualche malumore tra gli utenti. Ma per l’azienda lasciare tracce di domande che potrebbero non riportare una risposta scientificamente corretta avrebbe potuto avere ripercussioni tutt’altro che positive sul celebre brand.