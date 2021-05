Secondo Dagospia l’attore romano Ludovico Tersigni sarà il nuovo volto di X Factor prendendo ufficialmente il posto di Alessandro Cattelan passato ormai in Rai.

Il giovane attore romano noto agli appassionati di serie tv per il suo ruolo nel cult “Skam Italia” (e per l’altra serie teen “Summertime”) pare abbia convinto poi anche i piani alti di Milano Santa Giulia. Sarebbe il suo primo ruolo in tv – lo zio è invece il navigato “Zoro” Diego Bianchi – e tra pochi giorni dovrebbe già iniziare gli incontri e le prove prima delle registrazioni.

Con Ludovico, Sky tira fuori di nuovo la sua fissa per le scommesse sui talenti in erba da far maturare con l’esperienza sul campo: un po’ come aveva fatto con lo stesso Cattelan, salito nella Serie A dei conduttori proprio con la gavetta made in Santa Giulia.

Per non parlare di quel Manuelito-Hell Raton scelto come giudice lo scorso anno e poi eletto personaggio rivelazione a fine stagione, che ha pure vinto l’edizione 2020.