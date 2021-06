I giudici di X Factor 2021 sono stati riconfermati. Ecco perché, nella nuova edizione in partenza condotta da Ludovico Tersigni, ritroveremo Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

X Factor, giudici confermati e abolizione delle categorie

Tra le novità della nuova edizione di X Factor in partenza da settembre ci sarà l’abolizione delle categorie accolta favorevolmente dai giudici del programma, proprio come precisa Emma:

Saremo i primi nel mondo a farlo, è giusto così: basta limiti, basta ghettizzarsi, soprattutto nell’arte, quando si è veramente liberi si vivono emozioni ed esperienze molto più profonde, a parer mio.

Anche Manuel Agnelli è d’accordo:

Quando un programma, un progetto è così importante è sempre difficile trovare il coraggio e la disponibilità per cambiarlo pensando di poterlo migliorare. Spesso le volontà restano pensieri e parole e si viene tacciati di presunzione o ingenuità. Ci vuole tempo. Un programma che fa del racconto della musica in televisione il proprio centro, non è poco in questo momento storico. È un esperimento tutto italiano. Perché è qui che abbiamo combattuto per questo. L’abolizione della suddivisione in categorie è una svolta importante, succede solo da noi. Ci permetterà di approfondire i diversi approcci musicali in maniera più netta e più libera dai paletti del format. Ma è solo l’inizio.

Mika parla di “rivoluzione”:

Ora più che mai, la rimozione della suddivisione nelle tradizionali categorie non è solo un fantastico passo avanti, ma è anche necessario. Un artista non dovrebbe essere predefinito in base al sesso o all’età. Un artista non deve competere sulla base di queste divisioni, ma sulla forza della propria visione artistica e musicale. Sono così felice che X Factor Italia sia il primo Paese al mondo ad avere il coraggio di farlo.

E, in ultimo, Hell Raton svela la sua nuova sfida per l’edizione in partenza:

La mia sfida sarà trovare dei talenti e sperimentare con loro a 360 gradi. Non sarà facile ma voglio provare a lavorare non solo sul 3.0 ma anche in 3D!