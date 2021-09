Dopo l’era Cattelan, ad X Factor 2021 – al via da oggi 16 settembre su Sky Uno – arriva Ludovico Tersigni. Classe 1995, non è sui social, legge molto, non ascolta pop o trap e in tv guarda soprattutto documentari. Dopo averlo visto recitare in Skam Italia e Summertime, adesso Tersigni si prepara alla sua prima volta nei panni del conduttore.

X Factor 2021, Ludovico Tersigni si racconta prima dell’esordio

Prima dell’esordio con X Factor, Ludovico Tersigni si è raccontato in una lunga intervista a Il Messaggero nella quale ha parlato anche del suo periodo buio, vissuto quando aveva appena 16 anni, in seguito alla morte del padre. In quel momento ha spiegato di aver riempito quel vuoto nel modo sbagliato:

Canne. Mi sfondavo. Ogni tanto ne fumo ancora qualcuna, ma prima esageravo. È stata una fase complessa. Con mamma ho cambiato tante case e andavo anche male a scuola. Mio papà era un faro: senza di lui mi sentivo perso.

Grazie alla passione per la musica è riuscito a rimettersi sulla giusta carreggiata.

Adesso però è prontissimo per l’esordio a X Factor per il quale ha spiegato come sta affrontando l’ansia da prestazione:

Faccio sport, quando posso. Mi alleno in una palestra al Casilino, non troppo distante da dove vivo, al Pigneto. Per i live, però, mi trasferirò a Milano.

Inevitabile l’accenno al suo predecessore, Alessandro Cattelan, del quale ha detto:

Non mi ha ancora chiamato.

Una sorta di frecciatina? Chissà… Intanto quando gli viene fatto notare che avrebbe potuto farlo lui, Tersigni commenta:

Ha ragione. Avevo paura di disturbarlo. Lo farò.

Ammette infine che non gli dispiacerebbe un programma in radio:

Lì conta solo la voce. Essere considerato un belloccio non è un passaporto per la felicità. Ora vorrei dimostrare che oltre agli occhi azzurri e ai personaggi di Skam e Summertime c’è dell’altro.