Questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente una delle più chiacchierate, specie in termini di “politicamente corretto”. Ne sa qualcosa Wilma Goich che ha apostrofato Micol Incorvaia come “stronz*” per un motivo assurdo.

“Quella stronz*…”, Wilma è gelosa di Micol: l’assurdo motivo

Wilma, gelosa di Daniele Dal Moro, non accetta che Micol gli stia molto vicino e così, tra una chiacchiera e l’altra con Patrizia, ha attaccato malamente la sorella minore di Clizia:

“Tu sai tutto in anticipo, quella stronz*” esordisce la “Nonnì” del GF Vip. Poi aggiunge: “Però bisogna parlare con Sarah, perché dice ah io rimango sempre della stessa idea, bisogna aiutarla un attimo a smuoversi”.

Micol è stata già presa di mira dalle due vippone che, ignare di essere ascoltate da lei, avevano commentato i suoi tempi lunghi mentre si preparava per la serata. “Ci sono rimasta sinceramente male, sai quante me ne hanno dette dietro?”, ha svelato la Incorvaia parlandone con Giaele.

La Rossetti, parlando ancora con Wilma, si è anche compiaciuta di una risposta data a Micol: “Ieri sera mi è venuta proprio bene, perché poi a me vengono queste cose, ma se uno dice stronz*te io non ce la faccio”. L’amica ha concluso: “Ognuno ha ciò che si merita”.

Secondo le vippone, la Incorvaia avrebbe un interesse nei confronti di Daniele. “Micol è incazzata nera oggi, non ho capito il perché”, ha continuato Patrizia e Wilma: “Si vede che ha avuto il picche di risposta” e la regina delle televendite ha aggiunto: “Ma non credo che non abbia avuto niente, nel senso che non la considera di striscio”.