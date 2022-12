Non accenna a placarsi la guerra a distanza tra Wilma Goich, attuale concorrente del GF Vip, e l’ex marito Edoardo Vianello. Tra accuse reciproche, i due ex coniugi continuano a battibeccare ma senza guardarsi negli occhi. Ciascuno sembra avere la propria verità fatta di presunte mancanze di rispetto e rabbia. Dopo le ultime parole e repliche di Wilma in diretta tv, a parlare nuovamente è stato Vianello tra le pagine del settimanale Nuovo.

Wilma Goich, Edoardo Vianello svela perché ce l’ha con lui

L’artista ha ampiamente scritto del suo rapporto con l’ex moglie Wilma Goich tra le pagine del suo libro autobiografico ed è tornato a parlarne recentemente anche tramite la rivista di gossip alla quale ha svelato come mai la sua ex sarebbe così arrabbiata nei suoi confronti:

Lei è arrabbiata perché crede che io l’abbia tradita, ma lei ogni tanto non sa quello che dice.

Sebbene siano passati molti anni dalla loro separazione, l’uomo avrebbe il sospetto sul motivo per cui la sua ex continuerebbe a parlare di lui:

Forse non ha altro da raccontare.

Edoardo Vianello ha poi voluto replicare ad un’altra accusa di Wilma Goich. La donna nella Casa del GF Vip ha spesso raccontato della scomparsa dell’amata figlia Susanna, svelando che l’ex marito non l’avrebbe raggiunta in ospedale neanche una volta. In merito nell’intervista l’uomo si è limitato a dire che “al dolore ognuno reagisce come può”.