Marco Bellavia, nel corso della diretta di ieri sera, ha avuto modo di confrontarsi con i concorrenti del Grande Fratello Vip. Il mental coach è stato un vero signore ma, nella notte, Wilma Goich ha espresso (ancora) il suo dissenso.

Wilma Goich contro Marco Bellavia: “Ha accusato tutti, non mi sta bene!”

“Questa cosa di Marco mi ha fatto male. A me non sta bene che venga qui accusando tutti, non mi sta bene. Volevo che parlasse in maniera diversa”, ha esordito Wilma Goich.

Pronto (e preciso) l’intervento di Nikita:

Guardate che la gente vede da casa, sa benissimo chi e cosa ha detto. Era una cosa da subire in gruppo e oggi hanno chiuso il cerchio.

Anche Edoardo ha fatto un discorso che fila perfettamente:

Come quando un prof rimprovera la classe intera. Marco ha mantenuto il tono della lettera, non è stato aggressivo.

Anche Charlie Gnocchi, dopo la diretta, ha “lasciato il segno” come sempre:

Patrizia: “‘vergognatevi merde’ è passato un aereo ragazzi, non lo dimenticherò mai”

Edoardo, Giaele e Nikita: “Ma era un fotomontaggio”

Patrizia e Wilma: “No, è passato davvero” NO VABBÈ #gfvip pic.twitter.com/uGD1pnC4zS — 赤 Red Bengala (@RedBengala) October 21, 2022