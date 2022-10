Marco Bellavia non ha praticamente insegnato nulla ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Gegia (che ha postato una foto scrivendo “l’ho perdonato”) e Wilma Goich ne sono la dimostrazione. La cantante, proprio stanotte, ha preso di mira Nikita Pelizon per colpa del vino.

Wilma Goich sfotte Nikita per colpa del vino: frasi vergognose al GF Vip

“Se tu hai la faccia di merd*… Ti mando a fancul* 32 volte non una, te e il tuo sorriso di merd* che non me ne frega un cazz* perchè c’ha il sorriso, la tua maschera che ti metti, non me ne frega niente… ognuno s’inventa quello che vuole, io non m’invento niente”, ha sbottato Wilma Goich parlando con Edoardo e George.

La cantante ha chiaramente messo in discussione il malessere di Nikita (e questa cosa fa già venire i brividi).

Non contenta, si è scagliata contro la modella perché ha bevuto il suo vino:

Porca miseria ma ti costa tanto chiedere? Mi ha detto che non lo sapeva. Sempre con quel sorriso… ma a me di quel sorriso sai quanto me ne frega? Non me ne frega un cazz* del suo sorriso.

Signore e signori: dopo Cristina Quaranta adesso abbiamo Wilma Goich (ed Elenoire Ferruzzi che se la rideva bellamente).