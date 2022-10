Carolina Marconi e Wilma Goich si sono pesantemente scontrate nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 lunedì 10 ottobre. Dopo la diretta, la cantante ha pronunciato una frase gravissima.

Wilma Goich “sputa fuoco” contro Carolina Marconi: frase pesantissima

Wilma Goich, nonostante le scuse di Carolina Marconi, ha continuato ad attaccarla pure durante la pubblicità, ecco cosa riportano in merito i colleghi di Biccy.it:

Non mi chiamare più nonnì! Nonnì lo sono per quelli che mi vogliono bene. Tu hai usato la trasmissione per sputt****mi. La nonnì non si spu****a. Io ti aggredisco? Ma scusa sei andata a dire cose orrende. Vuoi avere ragione? Basta allora siamo due matte marce nel cuore. Tu hai dei problemi fidati! Sei un’ipocrita che mi chiama nonnì. per te io sono Wilma Goich. Tu sei un finto angelo con la lingua biforcuta. Io non sono degna di essere nonnì? Cosa ne sai tu di cosa significa essere nonna, vergogna.

Carolina ha nuovamente replicato accusando Wilma di aggressività.

Non ti chiamerò più nonnì perché non te lo meriti proprio. E non dire che sparlo alle spalle. Io dico le cose in faccia.

La Goich quindi, attaccata nel suo orgoglio di “nonna” ha reagito in maniera molto (molto) pesante: