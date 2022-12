Wilma accecata dalla gelosia vede Daniele dove non c’è: “Va a raccattare gli avanzi di Antonino”

L’interesse di Wilma Goich nei confronti di Daniele Dal Moro non accenna a diminuire e nel corso della sua permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà, non sono mancate delle scenate di gelosia verso il ragazzo, che è sempre stato chiaro sulla natura del loro rapporto.

Wilma gelosa di Daniele racconta una bugia ad Antonino

Ultimamente a scatenare la gelosia di Wilma sarebbe stata la vicinanza tra Daniele e Oriana Marzoli. Archiviate le incomprensioni iniziali, i due giovani vipponi si sono ritrovati ed ultimamente stanno trascorrendo parecchio tempo insieme.

Una gelosia evidentemente alimentata anche dalla recente confidenza di Oriana che si è detta attratta dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Nelle passate ore, ancora accecata dalla gelosia, la cantante ha raccontato ad Antonino un episodio mai realmente accaduto. Ovvero, avrebbe svelato che Daniele avrebbe dormito nel letto di Oriana:

Di là c’è chi ha raccattato i tuoi avanzi.

Una frase che ovviamente ha sollevato le polemiche social, non solo per le parole usate ma soprattutto per la bugia raccontata ad Antonino, dal momento che Daniele avrebbe dormito da solo sul divano, ed Oriana con Sarah Altobello.