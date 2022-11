Wilma Goich si è palesemente presa una cotta per Daniele Dal Moro. Stamattina ha letteralmente preso di mira Nikita Pelizon perché si è “permessa” di fare i grattini al suo compagno d’avventura.

“Adesso devo capire la novità… quella gli fa i grattini da ieri”, ha confidato Wilma indispettita sfogandosi con Sarah Altobello.

Poi la la Goich ha aggiunto:

ripartono contro Nikita che non fa niente di male.

antonino il belèno con la storia della madre di lei non perde occasione per incendiare wilma come fatto con elenoire, c40 etc.

Per wilma Nikita va da daniele per provocare lei

sarah incommentabile #gfvip pic.twitter.com/IISybNTNvt

— 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 14, 2022