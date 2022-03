Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la Notte degli Oscar, ha chiesto pubblicamente scusa con un lungo post condiviso sui social ed ha manifestato la speranza che “l’Academy mi inviti di nuovo”.

Will Smith chiede scusa a Chris Rock: il comunicato ufficiale

“Non tolleriamo la violenza in qualsiasi forma”, si legge sul profilo twitter dell’Academy Awards. Anche Gabriele Muccino ha commentato l’accaduto: “Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così il controllo. Sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora”.

Poi finalmente, con una lunga riflessione, sono arrivate le scuse pubbliche:

La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Oscar di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo da sopportare e ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Accademia, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi. Sono un lavoro in corso.