Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, nella puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, entrerà nella Casa per una bellissima sorpresa del tutto inaspettata alla figlia.

Wendy Kay, chi è la mamma di Soleil Sorge

Nonostante Soleil abbia sempre mostrato la sua corazza da donna forte e combattiva, non sono mancati nel corso della sua permanenza nel reality dei momenti di grande sconforto e fragilità.

Così come la figlia, anche mamma Wendy è una donna estremamente forte, ed ha avuto modo di dimostrarlo molte volte nel corso della sua vita. La donna ha preso parte insieme a Soleil a Pechino Express e proprio dopo l’esperienza televisiva l’influencer condivise con i propri follower un momento di grande preoccupazione vissuto durante il game show:

Il momento più brutto è stato, sicuramente, quando mia madre ha scoperto un nodulo al seno. E, dopo aver già sconfitto il cancro due volte, è stato veramente distruttivo.

Per fortuna in quel caso non ci fu nulla di preoccupante ma quell’episodio riaprì anche alla figlia vecchie ferite.

Non si hanno molte informazioni sulla vita sentimentale di Wendy Kay. La mamma di Soleil Sorge potrebbe essere sposata ma anche single. L’unica cosa nota è che fa l’insegnante di yoga ufficialmente riconosciuta in California e che si interessa di mercato immobiliare.

Di recente Wendy Kay ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, nella quale aveva parlato dell’esperienza della figlia Soleil Sorge al Grande Fratello Vip parlando, inevitabilmente, anche di Gianmaria Antinolfi:

Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti. Vedo Soleil sofferente, è stata messa in croce come nessun altro. Mi fa male il cuore vedere che si deve difendere e noto un po’ di pregiudizi nei suoi confronti. È agitata, non è bello essere attaccati.