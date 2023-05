Wax vince Amici 22? Chi è: vero nome, legame con i genitori e inediti

Sarà Wax a vincere Amici 22? I bookmaker, alla vigilia della finale del talent di Maria De Filippi non hanno lasciato molte speranze al giovane cantante di Arisa. Wax, infatti, si collocherebbe al piedi del quartetto di finalisti, a una quota tra 16 e 20 volte la posta. In attesa di scoprire come andrà la finale, conosciamolo meglio.

Wax vince Amici 22? Ecco chi è l’allievo di Arisa

Wax è il nome d’arte di Matteo Lucido, uno dei concorrenti di Amici 22, nonché tra i quattro finalisti del Serale insieme a Isobel, Mattia e Angelina. Il 20enne di origini milanesi, si è distinto per i suoi inediti e per la cicatrice sul volto, un segno distintivo che ha scaturito non poche curiosità.

Il suo carattere ha particolarmente colpito Maria De Filippi ma anche la sua insegnante Arisa. Ad oggi, nel corso della sua esperienza ad Amici 22 ha sfornato ben quattro inediti: Turista per sempre, Grazie, Ballerine e Guantoni e Anni 70.

Poco prima della finale ha potuto rivedere anche i suoi genitori dopo ben 8 mesi. Wax di Amici 22 è figlio d’arte: la madre Maura è una nota pittrice e vive con lui a Milano, mentre papà Enrico è stato molto apprezzato dai social durante il suo approdo nel talent, dopo aver ballato l’ultimo inedito del figlio.

Nel corso della sua permanenza nella Scuola, Wax ha avuto modo di parlare della sua famiglia, spiegando:

Vengo da una particolare strada. Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi.