Wax di Amici 22, vero nome e cicatrice sul viso: tatuaggio o taglio?

Qual è il vero nome di Wax di Amici 22 e perché una cicatrice sul viso? Ecco tutto quello che sappiamo sul finalista del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 14 maggio con la finale.

Il vero nome di Wax è Matteo Lucido. Il 20enne di origini milanesi ha pubblicato quattro nuove canzoni inedite da quando si trova all’interno della scuola di Amici 22: Turista per sempre, Grazie, Ballerine e Guantoni e Anni 70′.

Matteo Lucido, conosciuto da tutti come Wax, si è avvicinato alla musica fin da piccolo, così come ha svelato nel corso del programma:

La passione per la musica è iniziata da piccolo suonando il violino. Poi ha iniziato a cantare con il fratello in cameretta. Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere di istinto. Vengo da una particolare strada.

Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi.