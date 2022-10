Il cantante di Amici 22, Wax, ha insultato con parole pesanti il prof di canto Rudy Zerbi ad Amici 22 pensando di non essere ascoltato. Dopo il caso di Iva Zanicchi e dell’insulto vergognoso a Selvaggia Lucarelli ecco che arriva un fatto simile anche nel talent di Maria De Filippi. Per questo nel daytime odierno gli insegnanti di canto hanno convocato gli allievi per riferire loro del provvedimento preso.

“Falso bast*rdo”: Wax offende Rudy Zerbi ad Amici 22

Nel corso della passata puntata di Amici 22 andata in onda la scorsa domenica, Wax si è sfogato credendo di non essere sentito ed ha detto la sua nei confronti di Rudy Zerbi. Oggi le sue parole dette tra sé e sé sono state fatte ascoltare a tutta la classe:

Mi gira il caz*o, mi girano le pa*le, non fare il falso bastar*o. Non va bene, giudica sempre la nostra professoressa. Ma non può fare il caz*o di puntino ogni volta, oh, mamma mia.

La reazione di Rudy Zerbi, al quale sono state dirette le offese, non si è fatta attendere ed ha voluto ricordare i discorsi sul rispetto e l’educazione trovando d’accordo la collega Lorella Cuccarini. Cosa ha detto invece Arisa? Parlando di Wax ha detto:

Il suo comportamento è spontaneo. Io penso che ognuno di noi può pensare qualsiasi cosa, ci deve essere rispetto nei ruoli. Dovete tener conto che siete in una scuola, su certe cose dovete darvi una regola. Non dimenticatevi che avete sempre un microfono. Hai un temperamento irruento ma devi sempre contare fino a 10.

Wax si è giustificato asserendo:

Stavo pensando a voce alta, spesso faccio così. Mi sono sempre comportato educatamente nel rispondervi. Mi scuso, non lo penso veramente. L’ho detto lì perché ero in adrenalina, ho pensato a voce alta, parlavo tra me e me.

Successivamente è stato comunicato da Arisa il provvedimento preso:

Per una giornata intera farai le pulizie al posto di tutti i tuoi compagni. Devi fare i piatti, i letti, per tutti.

Una punizione che tuttavia non ha pienamente convinto Rudy Zerbi che ha commentato: “Questa punizione lascia il tempo che prova”.