Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, ospiti di Casa Pipol hanno parlato anche del Grande Fratello Vip. Le due hanno svelato di non sopportare Antonino Spinalbese e Luca Onestini, precisando per quale motivo.

Al GF Vip non ci piace nessuno. Sai chi detesto? Antonino Spinalbese è l’anti sesso, l’anti uomo, l’anti tutto. Cosa mi dà fastidio di lui? Già ha una voce angosciante. Io detesto quelle voci monocorde, tipo Giuseppe Conte. Anche lui ha una voce inquietante, come il trapano del dentista, non cambia mai.

Sembra sempre stanco, sembra sempre uno che ha trombat* l’attimo prima. Se lui è un sex symbol… ma oh! Un sex symbol ai miei tempi era Robert De Niro, ma di cosa parliamo.