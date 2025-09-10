Wanda Nara svela le richieste “assurde” di Icardi e Maxi Lopez

Wanda Nara, tra Maxi Lopez e Mauro Icardi: “Entrambi al momento della rottura mi hanno chiesto..”

Wanda Nara è tornata a parlare apertamente della sua vita privata, svelando alcuni dettagli molto personali legati alle sue relazioni con Maxi Lopez e Mauro Icardi. In un’intervista recente, la showgirl e imprenditrice ha raccontato come, in momenti diversi e con uomini diversi, si sia ritrovata a vivere una situazione sorprendentemente simile.

Le richieste identiche di Maxi Lopez e Mauro Icardi

Wanda ha rivelato che durante le fasi di crisi con entrambi i suoi ex compagni, è arrivata da parte loro la stessa, inaspettata richiesta: avere un figlio.

“Facciamo una bambina”, è stata la proposta di Maxi Lopez, arrivata proprio mentre la loro storia stava volgendo al termine. Anni dopo, anche Mauro Icardi, in un momento delicato della relazione, le avrebbe detto: “Facciamo un bambino”.

Parole che, secondo quanto raccontato da Wanda, rivelano una dinamica ricorrente: il tentativo di ricucire o trattenere il rapporto attraverso l’idea di un nuovo figlio. Una strategia che, seppur emotivamente forte, non è bastata a evitare le rotture.

I messaggi di Mauro Icardi, il racconto spiazzante

La relazione con Icardi, oggi più instabile che mai, è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. Wanda ha ricordato anche il modo in cui Mauro reagiva quando lei si allontanava.

“Quando me ne andavo, mi riempiva di messaggi chiedendomi dove fossi“, ha confessato. Un comportamento che mette in luce la fragilità e la dipendenza emotiva che hanno caratterizzato alcuni momenti del loro rapporto.

Nonostante gli alti e bassi, Wanda e Mauro hanno più volte cercato di riavvicinarsi, tra crisi pubbliche, interviste e riappacificazioni annunciate sui social. Ma queste nuove dichiarazioni sembrano sottolineare quanto le dinamiche tra i due siano complesse e ancora aperte.

Il triangolo sì

Il triangolo Wanda–Maxi–Mauro è da anni uno degli argomenti più seguiti dal gossip internazionale. La storia, iniziata con il clamoroso passaggio di Wanda da Lopez a Icardi, ha tenuto banco per anni, tra accuse, tradimenti, figli e tentativi di riconciliazione.

Con queste ultime rivelazioni, Wanda offre uno spunto più intimo e meno mediatico sulla sua vita sentimentale, svelando fragilità, richieste inaspettate e dinamiche di coppia spesso difficili da gestire anche per chi, come lei, è abituata ai riflettori.