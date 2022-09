Dopo tanti rumors arriva la conferma ufficiale: Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Ad annunciarlo nella notte tra giovedì e venerdì è stata proprio lei con un comunicato ufficiale social in cui ha sottolineato quanto ci tenesse a farlo sapere personalmente e parlando di “momento doloroso”.

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano

Dopo mesi di indiscrezioni e rumors sulla presunta rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi, dunque, ora sembra ufficiale e lei lo ha voluto mettere per iscritto nelle sue Instagram Stories, confermando la crisi e la rottura:

Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli.

Non cita mai Mauro Icardi ma parla di “separazione” in maniera generica. Il calciatore, di contro, non solo fino a una settimana fa continuava a postare foto di coppia con dichiarazioni d’amore, ma anche nelle passate ore, come riportano le colleghe di IsaeChia.it, aveva smentito su Instagram la separazione, rispondendo alle domande dei suoi follower. Ad un utente che chiedeva se si stesse separando da Wanda, Icardi aveva detto:

Visto che me l’avete già chiesto mille volte, lo chiarisco ancora. No. Non ci stiamo separando. Ha terminato questo impegno lavorativo che ha preso in Argentina e tra pochi giorni tornerà a casa, perché sia a me che ai bambini manca molto. I programmi di gossip e di spettacolo vendono le loro falsità di più su due personaggi pubblici come noi. Ma ci siamo più che abituati e a volte ci piace giocare un po’ con queste sciocchezze che inventano. Ogni tanto gli diamo da mangiare, finché ciò che dicono e inventano cadranno a pezzi.

Ad altri utenti aveva persino parlato di anniversari e sesto figlio in arrivo:

Fino ad oggi siamo a 9 anni. L’anno prossimo ci sarà una mega festa per il decimo anniversario. Lo volevamo fare per l’8 anno di matrimonio, ma aspetteremo il decimo.

Alla domanda sul nome dei suoi figli aveva replicato:

Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella. In un futuro non troppo lontano arriverà… G. Ti lascio solo la lettera con cui inizia.

Dopo il comunicato della sua ormai ex moglie, però, come sempre aveva provveduto a cancellare tutto.