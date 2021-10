Proseguono i “colpi di scena” sulla rottura (e riappacificazione) tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Lei, volata a Milano con i 5 figli, è stata raggiunta dal calciatore ed hanno fatto insieme ritorno a Parigi.

Wanda Nara e Mauro Icardi, retroscena sul tradimento: l’eclatante gesto

La giornalista argentina Yanina Latorre, che ha un filo diretto con Wanda, ha raccontato come Mauro Icardi avrebbe convinto la moglie a tornare a casa con lui, attuando una sorta di “ricatto”:

Sono tornati insieme sull’aereo da Milano a Parigi, perché altrimenti lui non sarebbe tornato – ha detto al programma TV ‘Los Ángeles de la Mañana’ – Era irremovible, se lei non fosse tornata in Francia non lo avrebbe fatto neanche lui, che aveva un impegno col PSG, doveva presentarsi ad allenarsi.

Il racconto prosegue:

È fermamente convinto che se non tornano insieme lui non giocherà più e se non si presenta al lavoro la responsabile è Wanda, perché hanno firmato un contratto ciascuno. Lei riceve uno stipendio a parte ed è bene che in questo momento si occupi di questo aspetto, è il suo lavoro.

Icardi, secondo il racconto della giornalista, starebbe usando il contratto col PSG per tenersi la moglie, sua agente dal 2015. Proprio per quanto riguarda il lavoro, le cose non procedono bene:

Lo hanno chiamato perché stanno giocando la Champions League, doveva andare in panchina ma lo hanno chiamato comunque, lui ha detto sì e poi non si è presentato. È molto grave che un giocatore non risponda alla convocazione. La società, il presidente e l’allenatore li stanno chiamando entrambi e nessuno dei due risponde al telefono.

Nonostante abbiano fatto ritorno insieme a Parigi:

Sono separati, la casa è grande, non dormono insieme.

Tutto sarebbe iniziato lo scorso sabato quando Mauro Icardi, vedendo la moglie strana, si sarebbe fatto consegnare il suo telefono con le password. Wanda Nara ha avanzato la stessa richiesta scovando su Telegram le chat incriminate con la 29enne modella argentina Eugenia ‘China’ Suarez.

Mauro Icardi si sarebbe scusato con Wanda Nara parlando di un semplice flirt a distanza senza alcun rapporto fisico.

La giornalista continua il suo racconto:

Le bambine non sanno niente, lei non ha urlato, non ha fatto storie, non ha lanciato i telefoni. Lui è molto depresso, non smette di piangere. Lei è posseduta dal diavolo tanto è furiosa. Oggi si considera single.

Fino all’ultimo retroscena.

L’eclatante gesto di Icardi

Mauro ha postato una foto in compagnia della moglie ed ha smesso di seguire tutti su Instagram tranne lei.

E se Icardi continua a postare e scrivere frasi d’amore, Wanda Nara mantiene un profilo più “basso”.