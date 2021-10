E’ ufficialmente tornato il sereno – almeno per ora – tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Quella che agli utenti social è apparsa come una vera e propria soap opera, alla fine sembra essere giunta momentaneamente alla sua conclusione, con la ritornata pace ed un colpo di scena inaspettato.

Secondo quanto svelato dalla stessa Wanda Nara attraverso un post su Instagram, l’argentina era arrivata a chiedere il divorzio al marito Icardi dopo i fatti relativi al presunto tradimento da parte del calciatore del Psg (che nel frattempo è tornato a seguirla sui social).

Poi però sarebbe accaduto qualcosa che le avrebbe fatto cambiare idea, al punto da decidere di proseguire nuovamente uno al fianco dell’altra. Ecco le sue parole:

Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto stavamo bene e come eravamo felici. Dopo quanto accaduto sono rimasta ferita. Ogni giorno ho chiesto a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non avevo intenzione di fare marcia indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così. Separarci era l’unico modo per porre fine a tutto il dolore. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo.