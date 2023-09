Ballando con le Stelle 2023: il cast di concorrenti (e non solo) sarebbe ufficialmente al completo! Il profilo social dello show ballerino di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha ufficializzato anche gli ultimi due concorrenti, già svelati lo scorso fine settimana. Si tratta di Lino Banfi e di Wanda Nara.

Due veri colpacci messi a segno dalla conduttrice Milly Carlucci, che è riuscita a formare un cast di concorrenti di tutto rispetto, in occasione della nuova edizione del talent, in partenza il 21 ottobre prossimo.

Lino Banfi e Wanda Nara erano stati anticipati nei giorni scorsi, ed alla fine sono entrambi nel cast di Ballando con le Stelle 2023. La vera “sorpresa finale”, come scrive lo stesso profilo social del programma, è proprio la moglie di Icardi:

No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di Ballando Con Le Stelle 2023!

Così si legge nella didascalia al video di Wanda Nara in cui domanda a Milly se per caso si fosse dimenticata di lei, annunciando la sua presenza tra i concorrenti.

In merito al resto del cast, si conferma anche la giuria capitanata come sempre da Carolyn Smith e con la presenza al suo interno di Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Secondo Giuseppe Candela, inoltre, come scrive su Dagospia, entra nel cast anche un noto giornalista, Roberto Poletti, tra i “tribuni del popolo”:

Candela Flash! Da Matteo Salvini a Rossella Erra: Roberto Poletti a ‘Ballando Con Le Stelle’. Il giornalista, tornato in Rai in quota Lega, sara’ nello show di Milly Carlucci ma non come concorrente – il biografo del leader del Carroccio sara’ tra i “tribuni del popolo” (una sorta di contro-giuria) con Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale…