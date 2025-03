Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 24, il talent show di Maria De Filippi. Oltre all’eliminazione di Asia De Figlio, il secondo eliminato della puntata è stato Vybes. Ecco le sue prime parole a caldo.

Dopo la puntata, anche Vybes, nome d’arte di Gabriel Monaco, cantante del team guidato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ed eliminato dopo il ballottaggio con Francesca Bosco, ha voluto dire qualcosa ai microfoni di WittyTv:

Devo dire che sto abbastanza bene. Oggi è stata una giornata molto importante solo per il fatto di essere arrivato a questo punto del percorso per me vuol dire tantissimo. Ho passato sei mesi qui dentro, sono successe tantissime cose. Torno a casa e posso dire che ho raccontato tutto quello volevo raccontare al 100%. Ho sempre cercato di scrivere tanto, spero che da casa si sia vista la passione che ho per la musica, per la scrittura, e oggi con i ballerini è stato bellissimo.

Quando abbiamo fatto i provini non mi sarei mai aspettato di entrare né tantomeno di arrivare a questo punto. Dentro la mia testa non c’era. Da fuori non so quanto e se sembra facile o difficile però vi posso assicurare che per un ragazzo timido, figlio unico, con 17 persone dentro la casa, ripreso… io i primi giorni ho detto ‘ me ne vado!’. Pensavo di non riuscirci a stare. Poi invece piano piano ci sono state tante soddisfazioni. Devo dire che il mio percorso me lo immaginavo così, esattamente così, niente di più, niente di meno.