“Profonda crisi, vuole lasciare!”, una concorrente del GF si sfoga in confessionale: il retroscena

Durante la ventunesima puntata del Grande Fratello, andata in onda l’8 gennaio, sono emersi dettagli scioccanti sulla rissa tra Ilaria Galassi e Helena Prestes, avvenuta dopo la diretta del 30 dicembre. Le immagini inedite mostrano la Galassi aggredire fisicamente la modella brasiliana, un episodio che ha scosso profondamente la Casa e i telespettatori.

La rissa tra Ilaria Galassi e Helena Prestes al Grande Fratello

L’episodio, trasmesso nella puntata, mostra Ilaria Galassi scagliarsi contro Helena Prestes con insulti e violenza fisica, dopo aver appreso che la modella avrebbe parlato dei suoi figli. Jessica Morlacchi ha avuto un ruolo cruciale, esortando Ilaria a confrontarsi con Helena, nonostante la Galassi avesse già manifestato intenzioni aggressive.

Nel video si vede chiaramente Ilaria spingere Helena e persino darle un calcio, costringendo gli altri concorrenti a intervenire per fermare la situazione. Le parole pesanti come “Zoc*ola, ti gonfio” hanno ulteriormente alimentato la tensione.

Le reazioni in puntata

In puntata, Ilaria ha cercato di giustificare la sua reazione: “Avrei preferito che dicesse tante cose brutte di me, ma non dei miei figli”. Helena, dal canto suo, ha spiegato il motivo del malinteso: “Non mi è piaciuta la tua battuta, hai chiesto a tuo figlio se il suo papà ti stesse tradendo, dopo che non lo vedevi da tempo”.

Anche altri concorrenti, come Luca Calvani e Cesara Buonamici, hanno cercato di calmare gli animi, spiegando che Helena non aveva parlato male del figlio di Ilaria, ma aveva semplicemente espresso un’opinione.

La crisi di Ilaria Galassi

A seguito dell’incidente, Ilaria è stata messa d’ufficio in Nomination insieme a Helena e Jessica, che ha deciso di ritirarsi in disaccordo con il provvedimento disciplinare. La situazione ha avuto un forte impatto su Ilaria, tanto che Amedeo Venza ha rivelato che durante la notte, la gieffina ha avuto una crisi in confessionale e ora sta considerando l’idea di abbandonare la Casa.

Questa svolta potrebbe portare a un ulteriore colpo di scena nel reality, lasciando i fan in attesa di scoprire se Ilaria deciderà di restare o di lasciare definitivamente il programma.